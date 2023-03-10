Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız
Giriş Tarihi: 10.3.2023 18:55 Son Güncelleme: 10.3.2023 19:06

Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız

Deprem bölgesine ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na seslenen bir depremzede, "CHP'nin geçmişini sizler gibi hepimiz de biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor" diye seslendi. O anlar kameralara da yansıdı.

Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Erbakan’ın kemiklerini sızlattınız

Altılı Koalisyon'un olaylı toplantıların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak belirlemesinin ardından bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması resmiyete bağlandı.

KAOS ADAYI KILIÇDAROĞLU DEPREM BÖLGESİNDE

Muhalefetin büyük bir krizin ardından üzerinde mutabakat sağladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.

Büyük bir kaosun ardından adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına deprem bölgesine giderek başladı.

DEPREMZEDEDEN KILIÇDAROĞLU'NA PROTESTO

Bugün, Altılı Koalisyon mutabakat metninde Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması ilan edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Malatya'ya giden Kılıçdaroğlu bölgede incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü.

Sanayici ve iş adamları ile de görüşen Kılıçdaroğlu burada beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından aracına binerken protesto edildi.

Son dakika! Depremzededen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız | Video

"ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLIYOR!"

Kemal Kılıçdaroğlu'na kalabalık içinden seslenen bir vatandaş şöyle konuştu: "Sayın başkanım CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Bu kadar giden CHP'den canlarımız ne zaman yerine gelecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi hepimiz de biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Bari bunu duyun. Bunu söyleyin. Başka bir şey istemiyorum. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor."

Kılıçdaroğlu bu sözleri duymazdan gelerek aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA