Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Erbakan’ın kemiklerini sızlattınız

Altılı Koalisyon'un olaylı toplantıların ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak belirlemesinin ardından bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması resmiyete bağlandı.
KAOS ADAYI KILIÇDAROĞLU DEPREM BÖLGESİNDE
Muhalefetin büyük bir krizin ardından üzerinde mutabakat sağladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi oldu.
Büyük bir kaosun ardından adaylığı açıklanan Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına deprem bölgesine giderek başladı.
DEPREMZEDEDEN KILIÇDAROĞLU'NA PROTESTO
Bugün, Altılı Koalisyon mutabakat metninde Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması ilan edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Malatya'ya giden Kılıçdaroğlu bölgede incelemelerde bulundu, depremzedelerle görüştü.
Sanayici ve iş adamları ile de görüşen Kılıçdaroğlu burada beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından aracına binerken protesto edildi.
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"ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLIYOR!"
Kemal Kılıçdaroğlu'na kalabalık içinden seslenen bir vatandaş şöyle konuştu: "Sayın başkanım CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Bu kadar giden CHP'den canlarımız ne zaman yerine gelecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi hepimiz de biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Bari bunu duyun. Bunu söyleyin. Başka bir şey istemiyorum. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor."
Kılıçdaroğlu bu sözleri duymazdan gelerek aracına binip olay yerinden uzaklaştı.