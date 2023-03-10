Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki: Erbakan’ın kemiklerini sızlattınız

Sanayici ve iş adamları ile de görüşen Kılıçdaroğlu burada beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından aracına binerken protesto edildi.

Son dakika! Depremzededen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız | Video

"ERBAKAN'IN KEMİKLERİ SIZLIYOR!"

Kemal Kılıçdaroğlu'na kalabalık içinden seslenen bir vatandaş şöyle konuştu: "Sayın başkanım CHP geçmişiyle nasıl helalleşecek? Bu kadar giden CHP'den canlarımız ne zaman yerine gelecek? CHP'nin geçmişini sizler gibi hepimiz de biliyoruz. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor. Bari bunu duyun. Bunu söyleyin. Başka bir şey istemiyorum. Erbakan'ın kemikleri sızlıyor."

Kılıçdaroğlu bu sözleri duymazdan gelerek aracına binip olay yerinden uzaklaştı.