SON DAKİKA | Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısı! Bakan Kurum: 13 kurul oluşturulacak

"YIKILAN BİNALARIN YÜZDE 96,7'Sİ 1999 ÖNCESİ YAPILAR"

Burada artçı depremler nedeniyle yeniden hasar tespiti çalıştığımız illerimiz, ilçelerimiz de mevcut. Hasar tespiti incelediğimizde yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz.

Hasar tespiti incelediğimizde yıkılan binaların yüzde 96,7'sinin 99 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz ki, 2022'de yapılan düzenlemeler sonrasında yıkılan yapılara baktığımızda sadece 3,3'ü olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yapılması gereken çalışmaya ilişkin bize önemli bir veri veriyor.

Yapı denetime tabi olmayan, fay hatlarına yakın mesafede olan, nispeten zemin sıvılaşmasının daha yüksek olduğu yerlerde yoğun yıkımın yaşandığını da buradaki tespitlerimizde gördük.