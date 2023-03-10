Son dakika: Yargıtay’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaretleri sonrası açtığı dava ile ilgili Yargıtay'dan bozma kararı geldi.

NE OLMUŞTU?



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Erdoğan'ı "Darbeci olmak, kontrollü darbe yapmak, darbeden fayda sağlamak, FETÖ'nün siyasi ayağı olmak, diktatör olmak, firavunluk, hakim ve savcılara talimat vermek" gibi suçlamalarla itham etmesi üzerine açılan 1 milyon TL tazminat talepli davada, yerel mahkeme 50 bin lira tazminat kararı vermiş; Bölge Adliye Mahkemesi ise istinaf edilen karar sonrası davayı kısmen kabul ederek tazminat tutarını 25 bin liraya düşürmüştü..

YARGITAY'DAN BAŞKAN ERDOĞAN LEHİNE BOZMA KARARI



Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı Başkan Erdoğan lehine bozdu. 25 bin liralık tutarın "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alındığında" yeterli olmadığına hükmeden Yargıtay, tazminat tutarının daha fazla olmasına hükmetti..