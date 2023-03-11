42 konteyner kentin altyapısı tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 209 konteyner kentin kurulumunun devam ettiğini, 42 konteyner kentin altyapısının tamamlandığını belirtti. Soylu, "Bu 209 konteyner kente 108 bin konteyner yerleştirilecek. Şu ana kadar 15 bin 809 konteyner kuruldu" diye konuştu. 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini, bunların 6 bin 265'inin yabancı uyruklu olduğunu kaydeden Soylu, şu bilgileri verdi: "Şu ana kadar gerek DNA'sı alınan gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Afette henüz yakınını bulamayan, toplam emniyetimize başvuru sayısı 264."