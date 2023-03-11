Adıyaman Valisi görevinden ayrıldı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Valiliği'nin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü görevinden ayrıldığını bildirdi. Çuhadar, mesajında, "Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunlar sebebiyle affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarının devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşerilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yâr ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.