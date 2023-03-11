Afetlere hazırlık için 13 bilimsel kurul

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında 2'nci Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli toplantısı, dün Gaziantep Afet Koordinasyon İl Müdürlüğünde gerçekleştirildi.Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının 5 ilde (Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis) tamamlandığını belirterek, diğer illerde de kısa sürede tamamlanacağını söyledi.Murat Kurum, yapılan tespitler ile birlikte yıkılan binaların yüzde 96.7'sinin 1999 yılı öncesi inşa edilen yapılar olduğunu söyledi. Akademisyenlerin uzmanlık dallarına göre 13 grup oluşturduklarını, sadece bu deprem değil bundan sonra ülkede oluşabilecek tüm risklere karşı bir kalkan oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:"5 milyon 4 bin 875 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 706 bin binada inceleme yapılmış durumda. Bu binalardan 821 bin 302 bağımsız bölümün acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. Milletimiz müsterih olsun, biz daha önceki afetlerde Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, Rize'de, Bartın'da, Antalya'da ve Muğla'daki yangınlarda ne yaptıysak bu afette de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bilimin ışığında tutmaya devam edeceğiz. 2012'de kentsel dönüşüm sürecine başladığımızdan beri hem TOKİ'nin yaptığı sosyal konutlarımızla hem yapı denetim sistemiyle birlikte 3,3 milyon konutumuzun dönüşümünü yaptık. Başta Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 11 ilimiz olmak üzere ardından Marmara'mız, Ege'miz, ülkemizdeki tüm riskli alanlarda dönüşüm sürecini de yine bilim insanlarımızın ışığında onlarla birlikte yürütüyor olacağız."Bakan Kurum, deprem bölgesinde 9 Mart itibarıyla yaklaşık 34 bin konutun inşa sürecinin başladığını da kaydederek "Bundan sonraki süreç bundan önce olduğu gibi bilim insanlarımızla birlikte devam edecek ve evlatlarımıza, çocuklarımıza, yavrularımıza güvenlikli ve kimlikli şehirlerimizin inşasını hızlı şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.