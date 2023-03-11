AK Parti’den Yeniden Refah’a ziyaret

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü. Yıldırım ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki seçimlerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok verimli, faydalı görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki, inşallah bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim. Tabii ki sayın genel başkan Fatih Erbakan ve arkadaşları bu konuda kendi bünyelerinde değerlendirmelerini yapacaklar ve ondan sonra kararlarını kamuoyuyla paylaşacaklardır. Bize gösterdikleri bu sıcak ilgi ve ev sahipliği için bir kez daha sayın genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da şöyle konuştu: "AK Parti heyeti olarak kıymetli başbakanımız ve Ali İhsan Bey ziyarette bulundular. Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişi ve müzakerede bulunuldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını ilettiler. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'na görmeyi ifade ettiler. Biz de inşallah yetkili kurumlarımızda değerlendirip kendilerine en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak, hayırlı sonuçlar nasip olur. Kendilerine teşekkür ediyorum, inşallah hayırlı olsun."