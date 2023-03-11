Ayşe öğretmen öğretti çocuklar örmeye başladı

Mersin Erdemli Halk Eğitim Merkezi'nde görevli müzik öğretmeni Ayşe Özlem Tanrıkulu, 8 kişilik ekibiyle Hatay Antakya'ya gönüllü geldi. Depremzede çocuklara müzik dersi veren Tanrıkulu'na, depremzede aileler banyo lifine ihtiyaçları olduğunu söyledi. Hemen kolları sıvayan Tanrıkulu, Hayat Boyu Öğrenme Grubu Müdürü Musa Levent'ten örgü ipi talep etti.Depremzedelerin ihtiyacı üzerine çadır kente getirilen iplerle depremzedeler için banyo lifi örmeye başlayan gönüllü Tanrıkulu, 100'ün üzerinde lif ördü. Depremzedelerin ihtiyaçlarına koşmak için geldiklerini ve eksiklerini tamamlamak için çalıştıklarını kaydeden Tanrıkulu, "Ne zaman boş kalsam depremzedeler için lif örüyorum. 100'den fazla lif hazırladık ve teslim ettik" dedi.Tanrıkulu, "Örgü örerken birkaç ablamız ve kızı yanıma geldi. Kendileri için lif ördüğümü öğrenince aralarında örgü örmeyi bilenler yardım etmek istedi. Şimdi kadınlarımız ve çocuklarımız depremzedeler için lif örüyor. Özellikle çocuklar örgü örmeyi öğrenmeyi çok istiyor, biz de öğretiyoruz ve yardım ediyorlar. Bu sayede kısa sürede tüm çadırlara liflerimiz ulaşmış olacak. Depremzede vatandaşlarımızın yardımına koşmamıza vesile olan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürümüz Zekine Dayıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Adem Koca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Mikail Eren'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.