Bakan Akar’dan ’Asker kışladan geç çıktı’ iddialarına yanıt: Mehmetçik 05.45’te enkaza hareket etti

"ASKER KIŞLADAN GEÇ ÇIKARILDI" İDDİALARI

Bakan Akar, asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya atılan 'Asker kışladan geç çıktı' iddialarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Maalesef yerli ve milli olmayan herhangi bir kareye çekmek suretiyle onun üzerinde fırtına koparan ordubozanlar var. Bunları milletimiz biliyor. İlk andan itibaren TSK görevinin başında ve vatandaşın yanındadır. 5'i 10 geçe Cumhurbaşkanımıza raporu verdik. 4.30'da yardım tugayının hazır olması için talimat verildi. 2. ordu komutamız 4.45'te masasında, hazırlıklar gözden geçirildi. 5.45'te Mehmetçik 2. Ordu Karargahı'ndan enkaza gitmek için hareket etti. A400M uçaklarını muharebe şartlarında risk alarak kaldırdık. Gemilerimize hazır ol emri veriliyor. Çok büyük bir depremdi. Bir anda her enkazın başında olmak mümkün değil. Hava koşullarını ve yol şartlarını değerlendirmek lazım. Bir geç çıkma durumu söz konusu değil, çıkış emri verildi. Herkes seferber oldu. Biraz vicdan lazım biraz aklı selim lazım.

Asker işte böyle sahadaydı! Depremin ilk dakikalarında saat saat yapılanlar

Deprem bölgesinde duygulandıran görüntüler: Askerleri böyle karşıladılar...