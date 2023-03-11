Bakan Kurum duyurdu: TOKİ aracılığı ile kentsel dönüşümü hızlandırdık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları...

Hep birlikte çok önemli kararlar aldık. Şanlıurfamız ve bu anlamda da yapılacak işleri Şanlıurfa'nın medeniyetine uygun şekilde yapmak için istişarelerde bulunduk. Acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Şanlıurfamız vatandaşlarımız evlerini depremzedelere açtılar. Kamunun gerekli yerlerinde de depremzede kardeşlerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. Hasartespit sürecimizi yürüttük 5 ilde hasar tespitleri tamamlanmış durumda. Bu kapsamda bugüne kadar yapılan çalışmada 5 milyon 4 bin bağımsız bölüm incelendi. 821 bin 302 bölümün acil yıkılacak, orta ve hasarlı olduğunun tespiti yapıldı. Yüzde 90 seviyelerine geldik. Hızlı şekilde diğer illerimizi de tamamlayacağız. Hasar tespitlerine itiraz edebilirler. Bu itirazları yerinde değerlendireceğiz. Buna ilişkin il müdürlükleri, kaymakamlıklara iletişim ofislerini kurduk. Özellikle ifade etmek gerekirse TOKİ'mizle birlikte bölgede hızlı dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz. Haliliye'de bulunan 292 konutun bir kısmını Haliliye'deki yıkılmış binadaki vatandaşlara teslimini gerçekleştireceğiz.