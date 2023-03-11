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Giriş Tarihi: 11.3.2023 21:31

Bakanlar, depremden etkilenen sanayicileri dinledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Malatya’da depremden etkilenen sanayicilerle buluştu

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Bakanlar, depremden etkilenen sanayicileri dinledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da sanayicilerle bir araya geldi. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın toplantı salonundaki buluşmada üç bakan sanayicilerin istek ve talepleri dinledi.Toplantı Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile çok sayıda sanayici yer aldı.

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Bakanlar, depremden etkilenen sanayicileri dinledi
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