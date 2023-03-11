Bakanlar Kurum: 5 ilde hasar tespit çalışmaları tamamlandı

"DEPREMLERİN İLK ANINDAN İTİBAREN MİLLET DAYANIŞMASININ ORTAYA KONDU"

Depremlerin ilk anından itibaren devlet millet dayanışmasının ortaya konduğunu, işin sonuna kadar da aynı anlayışla çalışmalarını yapacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 11 ilimizde eş zamanlı yürütüyor olacağız. İlk etapta mikro bölgeleme çalışmalarını yaptığımız, zemin etüt çalışmalarını yaptığımız alanlarda ilk sözleşmelerimizi imzalayarak yapım sürecini başlattık. Diyarbakır'ımızda da bu kapsamda, 18 bin konut ve 3 bin köy konutu yapımını, hem merkezimizden ve 17 ilçemizde depremden hasar gören neresi varsa ağır hasarlı, yıkık, acil yıkılacak ve orta hasarlıda da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bu süreçleri yönetiyor olacağız.

Toplamda Diyarbakır'ımıza 21 bin konutun yapımı planlandı. Bugün de yapılacak yerleri hep birlikte burada istişare ettik. Tabii bunun dışında da şehrimizde riskli olan ancak bugün bu depremde ağır hasar veya hasar almamış olan yapılara ilişkin de ortak kanaat, rezerv konut üretilmesi noktasında bir talep söz konusu. Bunu da inşallah Bağlar ilçemizdeki belirlediğimiz rezerv alanda konutlarımızı üretmek suretiyle kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı da ortaya koymaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, TOKİ koordinasyonunda şehir merkezinde yapılacak konutlar için bir master plan hazırlayacaklarından, Diyarbakır'ın kültürünü ruhunu bu plana da yansıtacaklarından bahsetti.