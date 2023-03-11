Başkan Erdoğan, Ayşegül Bilen’i aradı: Selamını ilettim o vebalden kurtuldum

BEN HEP CUMHURBAŞKANIMIZA İNANAN BİR BİRİYDİM

Bilen şu ifadeleri kullandı: "Çok mutlu oldum. Annem bana vebal atmıştı Cumhurbaşkanımıza selamımı ilet diyerekten çok şükür o vebalden kurtuldum. Cumhurbaşkanımız bizi aradılar. Görüştük. Uzun uzun sohbet ettik. Cumhurbaşkanımız durumumuzu sordu. çok yardımcı olmak istedi bize. Zaten gerekli yardımlar da geliyordu bize. Benim hiçbir ihtiyacım yoktu. Yardım kuruluşları filan gerekli yardımlarını yapmışlardı. Ben sadece Cumhurbaşkanımla görüşüp annemin selamını iletmek istedim. O da sağ olsun beni kırmadı, aradı, Beni ilk aradıklarında çok heyecanlanmadım açıkçası. Çünkü bekliyordum. Hani sürpriz gibi gelmedi bana. Çünkü Cumhurbaşkanımız veya işte uç beyler diyeyim ne söz verdilerse tuttular. Onun için benim beklediğim bir telefondu. Beklediğimden de güzel geçti görüşmemiz, konuşmamız. Ben zaten Cumhurbaşkanımıza hep inanan bir insandım.

KENDİSİNDEN BİR TALEBİM OLMADI

Cumhurbaşkanımızdan bir talebim olmadı, çünkü Cumhurbaşkanımızın buradaki bizim için görevlendirdiği insanlar bize her türlü yardımı zaten yetiştirdiler. Benim cumhurbaşkanımdan ne gibi bir beklentim olabilirdi ki? Ne isteyebilirdim? Çadırımız var, yiyeceğimiz var. Sağlık ekiplerimiz var, suyumuz var, ekmeğimiz var. Ne isteyebiliriz? Yani isteyecek bir şey yok. Her şeyimiz zaten geldi. Allah razı olsun.