Başkan Erdoğan, Ayşegül Bilen’i aradı: Selamını ilettim o vebalden kurtuldum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşegül Bilen'i arayarak kendisiyle sohbet etti. Erdoğan ile aralarında geçen sohbeti anlatan Bilen, "Annem bana ölmeden önce 'Cumhurbaşkanımıza selamımı ilet' demişti. Selamını ilettim o vebalden kurtuldum. Böyle bir cumhurbaşkanı sevilmez mi? dedi.
BEN HEP CUMHURBAŞKANIMIZA İNANAN BİR BİRİYDİM
Bilen şu ifadeleri kullandı: "Çok mutlu oldum. Annem bana vebal atmıştı Cumhurbaşkanımıza selamımı ilet diyerekten çok şükür o vebalden kurtuldum. Cumhurbaşkanımız bizi aradılar. Görüştük. Uzun uzun sohbet ettik. Cumhurbaşkanımız durumumuzu sordu. çok yardımcı olmak istedi bize. Zaten gerekli yardımlar da geliyordu bize. Benim hiçbir ihtiyacım yoktu. Yardım kuruluşları filan gerekli yardımlarını yapmışlardı. Ben sadece Cumhurbaşkanımla görüşüp annemin selamını iletmek istedim. O da sağ olsun beni kırmadı, aradı, Beni ilk aradıklarında çok heyecanlanmadım açıkçası. Çünkü bekliyordum. Hani sürpriz gibi gelmedi bana. Çünkü Cumhurbaşkanımız veya işte uç beyler diyeyim ne söz verdilerse tuttular. Onun için benim beklediğim bir telefondu. Beklediğimden de güzel geçti görüşmemiz, konuşmamız. Ben zaten Cumhurbaşkanımıza hep inanan bir insandım.
KENDİSİNDEN BİR TALEBİM OLMADI
Cumhurbaşkanımızdan bir talebim olmadı, çünkü Cumhurbaşkanımızın buradaki bizim için görevlendirdiği insanlar bize her türlü yardımı zaten yetiştirdiler. Benim cumhurbaşkanımdan ne gibi bir beklentim olabilirdi ki? Ne isteyebilirdim? Çadırımız var, yiyeceğimiz var. Sağlık ekiplerimiz var, suyumuz var, ekmeğimiz var. Ne isteyebiliriz? Yani isteyecek bir şey yok. Her şeyimiz zaten geldi. Allah razı olsun.
HER ŞEYİMİZ VAR ALLAH RAZI OLSUN
Annemin depremde mi vefat ettiğini daha önce mi vefat ettiğini, orada bir yanlışlık olmuştu galiba annemin depreminden vefat ettiğini söylemişler. Annem pankreas kanserinden vefat etti onu konuştuk. Kırıkhan'a hizmetin gelip gelmediğini sordu. Ya hakikaten geliyor. Bunu inkar edemeyiz. Allah var. Bunları konuştuk. Konteynerleri, çadırlarımızı sordu. Ya benim çok öyle de isteğim yok zaten. Yani daha yaşlılarımız var, daha hastalarımız var, çocuklu olanlarımız var. Öncelik onların olsun. Kalırsa bir konteyner biz de gireriz. Çadırımız da güzel. Hiçbir beklentim yok. Çünkü her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Allah razı olsun.
BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI SEVİLMEZ Mİ?
Cumhurbaşkanımızın bizi övmesi hakikaten beni çok gururlandırır. Bu vatan sevilmez mi sizce? Bu cumhurbaşkanı sevilmez mi? Allah aşkına ben size sorayım. Sevilmez mi? Var mı böyle bir lider. Var mı, gösterin bir tane örnek Tamam diyeyim size. Hastalarımıza sahip çıkıyor, yoksulumuza sahip çıkıyor, engellimize sahip çıkıyor. Yollarımız yapılıyor, şimdi şu an deprem bölgesi ama biz yağ içinde börek gibi yaşadık. İnkâr edilmez ki bu. İnkâr eden versin ahirette sualini. Ama böyleydi. Herkesin rahatı yerindeydi. Ben AK Parti hükümeti geldi geleli rahat ettik, herkesin de ettiğini biliyorum çünkü şahidiyim.
ALLAH MELEKLERİYLE DESTEKLESİN
Bir kandil günüydü bir konu konuşuluyordu peygamber efendimize Rabb'im üç bin melek görevlendirmiş. Onlar azınlıktaymış çünkü. Annem kalktı 'Kızım' dedi. 'İnşallah dilerim Allah'tan, peygamber efendimize melekleri görevlendiren Rabb'im, Cumhurbaşkanıma da görevlendirsin" dedi. O duası çok hoşuma gitmişti annemin. Ben de aynı temennilerde bulunuyorum.