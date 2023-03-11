CHP’li başkandan skandal sözler: Herkesin yakını vardı dramatize etmeyin

CHP'liMersin Büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Hatice Kömürcü, asrın felaketinde 6 yakınını kaybetti. Cenazeleri toprağa verdikten sonra Mersin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ndeki görevine başlayan Kömürcü, taziye için arayanlara cevap vermek zorunda kaldı. Bu telefon görüşmelerinden birine tanık olan kurumun Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ise SMS atarak Kömürcü'nün işine son verdi. Belediye meclis toplantısında vicdanları yaralayan işten çıkarılmayı gündeme getiren AK Partili meclis üyesi İsmail Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e konuyu inceleme çağrısı yaparak, "Telefonla konuştuğu için işten çıkarmak doğru değil. Bununla ilgili size yakışan bu işle ilgilenmenizdi" dedi. Başkan Seçer ise bu eleştirilere, "Herkesin yakını vardı, binlerce insan öldü. Dramatize etmeyin, bir idari işleyişin, deprem dolayısıyla istismar edilmesini üzüntüyle dinledim" diye yanıt verdi.