Külliye’de Litvanyalı konuk

Başkan Erdoğan, Külliye'de Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'yı ağırladı. Nauseda için resmi karşılama töreni yapıldı. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Nauseda, merdivenlerde Türkiye ve Litvanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.First Lady Emine Erdoğan, Külliye'de Litvanya Devlet Başkanı'nın eşi Diana Nausediene ile bir araya geldi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ülke Litvanya'nın personel, ilaç/tıbbi malzeme desteği ve yardım kampanyası ile gösterdiği dayanışmayı daima hatırlayacağız. Acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.