İşte Millet ittifakıyla yakınlaşan HDP’nin PKK bağlantıları

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Tarih: 18 Ağustos 2015

DEMİRTAŞ'TAN "SÖZDE ÖZERKLİK" İLANINA DESTEK

Selahattin Demirtaş, hendek operasyonlarına karşı çıktı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bazı yerleşim yerlerinde "sözde özerklik" ilan edilmesi üzerine, partisinin MYK toplantısı öncesinde konuşmada yaptı:

"Demokratik özerklik elbette Türkiye'de tartışılması gereken demokratik bir sistemdir. Bir yönetim modelidir. Nasıl birileri başkanlık sistemini tartıştırmak istiyorsa partimizin de önerdiği model Türkiye'nin her yeri için güçlendirilmiş, yerinden yönetim modelleridir. Bunun dışındaki hiçbir yol ve yönteme partimizin sıcak bakması mümkün değil. Biz, elbetteki halk inisiyatiflerini, halkın kendini yönetme hakkını sonuna kadar savunuyoruz ama dediğim gibi herkes tuzaklara karşı dikkatli olmalıdır."