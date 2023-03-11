Kuşadası Belediye Başkanı’ndan 2.5 milyonluk yurtdışı seyahati

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve ekibi, belediyenin kasasından 2.5 milyon lira harcayarak turizm fuarı için Berlin, Miami ve Varşova'yı kapsayan 1 aylık yurtdışı seyahatine çıktı. Belediye Başkanı Günel, 7-9 Mart'ta ITB Berlin Fuarı, 16-18 Mart'ta ITTF Warsaw, 27-30 Mart arasında ise Seatrade Cruise Global Miami Fuarları organizasyonu için 15 Şubat'ta ihaleye düzenledi. 2 Mart'ta yayınlanan ihale sonucuna göre By Seyahat Turizm Organizasyon ve Ticaret Limited Şirketi ihaleyi kazandı. 2 milyon 436 bin lira bedelli ihalenin içeriğinde organizasyon, ulaşım, transfer, yeme içme, konaklama, farklı dillerde tanıtım kitapçıkları hazırlanması, anahtarlık, kargo ve nakliye giderleri yer alıyor. İlk olarak Berlin'e gittiği öğrenilen Başkan Günel ve ekibinin 3 farklı ülkeye yapacağı seyahat için böyle bir dönemde yaklaşık 2.5 milyon lira harcanması büyük tepki çekti.