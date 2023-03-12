1.3 milyon depremzede öğrenci okula başlıyor

Depremin
vurduğu Adana,
Gaziantep ve
Osmaniye'deki okullarda
eğitim yarın
başlıyor. 1.3 milyona
yakın öğrenci
için ders zili çalacak.
Çevre Şehircilik
ve İklim Değişikliği
Bakanlığı'nca sağlam
raporu verilen
okullarda eğitime
başlanacak. 3
ilde derse başlayacak
öğrencilere 9.5 milyondan fazla ders ve kaynak
kitap, 400 binin üzerinde defter gönderildi. 32 bin
500'den fazla da kırtasiye seti sağlandı.
PSİKOSOSYAL DESTEK
Asrın felaketinden bu yana bölgede hem öğrencilere hem velilere psikososyal destek veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı psikolojik danışman ve rehber öğretmenler çocukların okula uyumu ve depremin travmalarını atlatabilmeleri için 3 ilde bireysel ve toplu olmak üzere toplam 157 bin 80 görüşme gerçekleşti.
VALİDEN MESAJ
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi