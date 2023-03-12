1.3 milyon depremzede öğrenci okula başlıyor

Depreminvurduğu Adana,Gaziantep veOsmaniye'deki okullardaeğitim yarınbaşlıyor. 1.3 milyonayakın öğrenciiçin ders zili çalacak.Çevre Şehircilikve İklim DeğişikliğiBakanlığı'nca sağlamraporu verilenokullarda eğitimebaşlanacak. 3ilde derse başlayacaköğrencilere 9.5 milyondan fazla ders ve kaynakkitap, 400 binin üzerinde defter gönderildi. 32 bin500'den fazla da kırtasiye seti sağlandı.Asrın felaketinden bu yana bölgede hem öğrencilere hem velilere psikososyal destek veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı psikolojik danışman ve rehber öğretmenler çocukların okula uyumu ve depremin travmalarını atlatabilmeleri için 3 ilde bireysel ve toplu olmak üzere toplam 157 bin 80 görüşme gerçekleşti.Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi