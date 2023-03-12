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Giriş Tarihi: 12.3.2023

1.3 milyon depremzede öğrenci okula başlıyor

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
1.3 milyon depremzede öğrenci okula başlıyor
Depremin vurduğu Adana, Gaziantep ve Osmaniye'deki okullarda eğitim yarın başlıyor. 1.3 milyona yakın öğrenci için ders zili çalacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sağlam raporu verilen okullarda eğitime başlanacak. 3 ilde derse başlayacak öğrencilere 9.5 milyondan fazla ders ve kaynak kitap, 400 binin üzerinde defter gönderildi. 32 bin 500'den fazla da kırtasiye seti sağlandı.

PSİKOSOSYAL DESTEK
Asrın felaketinden bu yana bölgede hem öğrencilere hem velilere psikososyal destek veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı psikolojik danışman ve rehber öğretmenler çocukların okula uyumu ve depremin travmalarını atlatabilmeleri için 3 ilde bireysel ve toplu olmak üzere toplam 157 bin 80 görüşme gerçekleşti.

VALİDEN MESAJ
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Son hazırlıklarımızı gözden geçirdik. 13 Mart Pazartesi günü öğrencilerimize kavuşuyoruz" dedi
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1.3 milyon depremzede öğrenci okula başlıyor
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