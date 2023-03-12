Bakan Akar o iddialara cevap verdi: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olamaz

1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak.

"BAZI RİSKLERİ GÖZE ALARAK..."

(Deprem bölgesinde) O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir'e vardılar.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Milli Savunma Bakanı Akar: "Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz."