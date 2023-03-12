Bakan Akar o iddialara cevap verdi: Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay Serinyol'daki TSK Lojistik Destek Üssü'nde düzenlenen Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı. Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında yaptığı açıklamada, "Doğal Afet Arama-Kurtarma timlerimizi saat 04.30'da seferber ettik. Uçaklarımızı seferber ettik, gemilerimizi seferber ettik." dedi.
"BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNÜLEMEZ..."
Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"(Deprem bölgesinde ilk müdahale) Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu olmadığı gibi geri çağrılması kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülemez. 2. Zırhlı Tugayımız Maraş'ta, 39. Mekanize Tugayımız İskenderun'da süratle, emir beklemeksizin arama kurtarma çalışmalarına müdahil oldu.
1 ayda 6320 sortimiz var. Hava Kuvvetlerimizin ulaştırma sortisi olarak 6500 sortiyi 1 yılda yaptığı düşünülürse ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya çıkacak.
"BAZI RİSKLERİ GÖZE ALARAK..."
(Deprem bölgesinde) O şartlarda kalkış yapılmaması lazım. Fakat olayın aciliyeti nedeniyle bazı riskleri göze alarak üç A400M uçağımız Ankara, İstanbul, İzmir'e vardılar.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ
Milli Savunma Bakanı Akar: "Sözlerini yerine getirmelerini bekliyoruz, biz hiçbir zaman NATO'nun açık kapı politikasına karşı değiliz."