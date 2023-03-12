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Giriş Tarihi: 13.3.2023 00:21 Son Güncelleme: 13.3.2023 00:29

Başkan Erdoğan depremzede Ayşegül Bilen'i ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşme isteğini Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ileten depremzede Ayşegül Bilen'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan depremzede Ayşegül Bilen’i ziyaret etti

Adalet Bakanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşme isteğini Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a ileten depremzede Ayşegül Bilen'i Hatay Kırıkhan'da ziyaret etti." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan Ayşegül Bilen'i ziyaret etti | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden depremzede bir kadını arayarak görüştüğünü belirtmiş ve şunları söylemişti:

"O ne anlayıştır, o ne kadar güzel bir yaklaşımdır, 'Cumhurbaşkanım bizim şu anda hiçbir sıkıntımız yok, her şey geliyor. Ben çadırda kalıyorum. Çadırda kalmama rağmen halimden memnunum. Konteynerler gelirse daha iyi olur ama şikayetçi değilim.' İşte o da bu milletin bir evladı. 'Doğma, büyüme Hataylıyım.' dedi, Kırıkhan'lı."

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Başkan Erdoğan depremzede Ayşegül Bilen'i ziyaret etti
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