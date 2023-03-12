BBP Başkanı Destici’den Cumhur İttifakı değerlendirmesi: Noter ya da pazarlık masası değiliz

Katılıdığı bir canlı yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulunan BBP lideri Destici, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile deprem bölgesine ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, devlet ve milletin birlikte yaraları hızlı bir şekilde sarmaya devam ettiğini söyledi.

Destici, "Bu hükümet, bu ittifak, bu iktidar, Sayın Cumhurbaşkanımız bu işlerde çok mahir ve tecrübeli. Daha önce yaşanan depremlerden çok başarıyla çıktı. Diğerleriyle kıyaslanamayacak büyüklükte, çok geniş alanda, 11 ilde, 13-14 milyon etkilenmiş. Kolay değil. Ama Türkiye de büyük bir devlet, güçlü bir devlet. Bunun altından hep birlikte kalkacağız. Yaralarımızı birlikte saracak, yaralılarımızı birlikte iyileştirecek ve inşallah bu zorluğu da birlikte yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Fitne ateşi" sokmaya çalışanlara milletin itibar etmediğini dile getiren Destici, "Milletimiz de bunları ayırt ediyor. Kimin hizmet için geldiğini, kimin fotoğraf çektirmek için propaganda için geldiğini görüyor." diye konuştu.

Destici, seçim hazırlığı ve Cumhur İttifakının genişlemesine ilişkin sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa 40 dakikaya yakın bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, görüşmede hemen hemen gündemdeki her konuyu konuşma fırsatı bulduklarını aktardı.

Başta fahiş kira artışları olmak üzere depremzedeleri ve vatandaşları rahatlatabilecek, özellikle hayat pahalılığı konusunda neler yapılabileceğini de görüştüklerini vurgulayan Destici, "Tabii ana gündem maddemiz seçimdi. Cumhur İttifakı, devletin bekasını, bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak. Bir noter masası ya da bir pazarlık masası değil. Bunun için bu ilkelerimiz etrafında bu görüşmelerimiz gerçekleştirildi." dedi.