AnkaraBüyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Malatya'ya giderek, depremzede sanayicilerle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kılıçdaroğlu'na seslenen depremzede işadamı Hüseyin Kalan, "CHP'nin geçmişini sizler gibi bizler de biliyoruz. Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız" diye tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Hüseyin Kalan, "Sayın Kılıçdaroğlu, helalleşecekmiş nasıl helalleşecek. Yanına Saadet Partisi'ni alarak mı helalleşecek?CHP mahkemelerinde bizden alınan canların hesabını kim verecek? CHP'nin ne olduğunu biliyoruz. CHP de kendisinin ne olduğunu biliyor. Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde samimiyetsizce bize yanınızdayız mesajı veriyor. Bu resmen maskaralık" diye konuştu. Öte yandan bir televizyon programının yayınına katılan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız" diyen depremzede seçmen ile ilgili soruya, "Bu arkadaşlar maalesef cahil" ifadesini kullandı.