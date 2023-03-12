İşte Cumhur İttifakı protokolündeki mesajlar ‘Doğrunun, haklının güvencesi olacağız’

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu komisyon, Cumhur İttifakı'nın YSK'ya sunup kamuoyuna da duyuracağı protokolün ana çerçevesini çizdi. İttifak protokolü şu mesajlar ve ana başlıklar üzerine kurulacak. 'Pusulamız Türkiye Yüzyılı', 'Derdimiz yıkmak değil, üretmek', 'Deprem çalışmalarında öncelik vatandaşın bekasında', 'Güçlü liderlikten dünya liderliğine', 'Doğrunun ittifakı', 'Tüm kimliklerin ortak ittifakı', 'Ötekileştirmeye hayır', 'Kimlik siyasetine hayır', 'Geleceğimiz ortak', 'Türkiye için hemen şimdi', 'Siyaset üstü yönetişim modeli', 'Haklılığın tarafı, doğruluğun güvencesi Cumhur İttifakı', 'Yanlışa yanlış, doğruya doğru deme düsturu'....YSK, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için dün toplandı. YSK'dan yapılan açıklamada "Seçime 36 siyasi parti katılacak. Oy verme işlemi 08.00- 17.00 saatleri arasında olacak" denildi. Öte yandan kamuoyunda milletvekili adayı olacak bakan ve bakan yardımcılarının istifa etmesi gerektiğine ilişkin tartışmaya dair YSK görüş açıkladı. Kurul son toplantısında "Yasada bakanlar ile ilgili bir şey yok" değerlendirmesi yaptı.BaşkanErdoğan'ın seçim tarihini açıklarken "Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sorunları bizim önceliğimiz. Buna göre sakin bir seçim propagandası uygulayacağız. Yüz yüze görüşmelerle süreci yürüteceğiz" sözlerinin ardındaki çalışma belli oldu. SABAH, parti toplantılarında konuşulan çalışmaların detaylarına ulaştı:Seçim beyannamesinde "güçlü ve dirençli Türkiye" vurgusu yapılacak.Erdoğan, ramazanda çadır ve konteynerde iftarlara katılacak.Seçim propagandasının temelini deprem konutları oluşturacak.Teşkilatlar deprem bölgesinin taleplerini raporlayacak.Cumhur İttifakı'nın ortak mitingi bu kez İstanbul'da olacak.Aday tanıtım toplantılarında gösterişten ve abartıdan uzak durulacak.ANKARA