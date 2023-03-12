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Giriş Tarihi: 12.3.2023 20:35

Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

Memleket Partisi'nde yapılan ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı parti üyelerinin oyuyla Genel Başkan Muharrem İnce oldu.

AA
Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal Sayan, yazılı açıklamasında, Muharrem İnce'nin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adaylığına seçildiğini belirtti.

Sayan, Memleket Partisi tüzüğünün 66. maddesi gereği bugün bütün il ve ilçe başkanlıklarında sandık başına gidildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi. Memleket sevdalıları oy birliğiyle Genel Başkan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik."

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Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
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