AK Parti’de adaylık başvuruları başladı

14 Mayıs'tayapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sürecin başlatmasının ardından siyasi partiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda AK Parti'de aday adaylığı başvuruları başladı. Son başvuru 16 Mart 21.00'a kadar yapılabilecek. AK Parti bu seçim döneminde başvuru ücretini 3 kategoride belirledi. Erkek aday adayları 20 bin lira, kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adayları 10 bin lira, engelli aday adayları ise 5 bin lira Deprem Yardım Kampanyası'na bağış yapacak. Adaylık Başvuruları, basvuru. akparti.org.tr adresinde bulunan formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılarak yapılabilecek. Milletvekili adaylık başvurusu AKParti Genel Merkezi'ne veya İl Başkanlıklarına, alındı belgesi karşılığında, bizzat yapılacak. Başkan Erdoğan, asrın felaketi nedeniyle adaylık başvuru ücretinin AFAD'a yapılmasını istedi. Adaylar AFAD'a bağışta bulunacak.