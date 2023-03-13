AK Parti’den ’ittifak’ açıklaması: Çalışmaların kısa sürede nihayete varacağını umuyorum

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başlarken, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, basın toplantısı düzenledi. Yavuz, seçim kararının açıklanması ardından Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) aday usul ve esaslarının belirlendiğini söyledi. Yavuz, "Aday usul ve esasları kapsamında müracaatların il başkanlıkları ve genel merkez nezdinde alınması şeklinde bir karar verildi. Yine aday müracaatlarının 16 Mart Perşembe günü saat 21.00'a kadar devam edeceğini karara bağladık. Başvuru aidatının bu dönem alınmayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten seçim yenileme kararı verirken açıklamıştı. Başvuru aidatının bu dönem alınmamasına ve bunun yerine AFAD'a deprem bölgesi hesapları kapsamında; AFAD'a bağış şeklinde bunun ödenmesine karar verdik. Bağış şeklinde alacağız. Yani bağış yapılmak suretiyle hiçbir aidat almadan bu süreci geçireceğiz. Bağışlar da yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve genç adaylarımız için 10 bin lira, engelli adaylarımız için de 5 bin lira şeklinde olacak" dedi.

"'6 MADDEDEN İBARET BİR 'MİLLETVEKİLİ TAAHHÜTNAMESİ' ALDIK"

Yavuz, bu dönem de aday müracaatlarını elektronik ortamda alacaklarını belirterek, "Elektronik ortamda müracaat almaya ilk kez geçen dönem başlamıştık mahalli idareler seçiminde. Bu sefer milletvekili seçiminde de bunu uyguluyoruz. Elektronik ortamda başvuruları aldığımızda bizim elimize ne geçiyor ne kazanıyoruz; en başta kağıt israfını önlemiş oluyoruz ki yaklaşık bizim hesaplarımıza göre 3 bin ton kağıt israfını önlemiş olacağız. Anlık raporlama, anlık değerlendirme gibi avantajları olacak bu sistemin. Yine bu sistem sayesinde 'Dosya zamanında girilmedi, saati geçti' gibi hiçbir soruya muhatap olmayacağız. Geçen dönemde olmadık. Ayrıca bu dönem başka dönemlerden farklı olarak, geçen dönem daha dar kapsamlı almıştık; ama bu dönem biraz daha meseleyi genişletmek suretiyle yapıyoruz bunu. Her aday adayından bir taahhütname alıyoruz. Adına da 'Milletvekili Taahhütnamesi' dedik. 6 maddeden ibaret bir 'Milletvekili Taahhütnamesi' aldık. Yani 'Milletvekili seçilmem halinde' diye başlayan ve 6 maddeden ibaret olan bir taahhütnameyi de en baştan bütün aday adaylarımızdan alacağız" diye konuştu.