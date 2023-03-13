Asrın felaketinde can kaybı 48 bin 448’e yükseldi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler toplamda 10 ilde binlerce binanın yerle bir olmasına neden oldu. Devlet ve milletin el ele vermesinin ardından depremin yaraları hızla sarılıyor.

CAN KAYBI YÜKSELDİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, 7.7 ve 7.6 büyüklüğüdenki depremler nedeniyle 48 bin 448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.