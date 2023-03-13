Asrın felaketinde son durum .. Bakan Soylu: Depremde 48 bin 448 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamasında bulundu. Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 6 Şubat tarihli depremlerin 36. günündeyiz. Yoğun bir şekilde çalışmalar her alanda devam ediyor. Şu anda enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Şu anda 150 noktada enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç gün içinde 200 noktaya çıkacağız ve ilçelerde de ulaşımları sekteye uğratmayacak şekilde bu oranı hızlı bir şekilde artırmayı düşünüyoruz. 5.6'lık bir deprem daha yaşadı Malatya ve bu deprem sonrasında hasar tespit çalışmalarına tekrar başlanıldı. En geç bir hafta içerisinde hasar tespit çalışmalarını da tamamlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"7 BİN 763 KONUTUN İHALE AŞAMALARI TAMAMLANDI"

Şu ana kadar konteyner ile ilgili kesinleşmiş 15 bin talep olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, "Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 4 binden fazla konteyner şuan için kullanıma alındı ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Hızlı bir şekilde ilk etapta ki 15 bin talebi de en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Kalıcı konutlar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda gerekli çalışmaları başlattı. Yer tespiti kesinleşmiş nihai karar verilmiş noktalarda 7 bin 763 konutun ihale aşamaları tamamlandı veya tamamlanmak üzere. Kimisinin alt yapı ve kazı çalışmaları da başladı inşallah hızlı bir şekilde bu sayıyı her geçen gün artırarak devam edeceğiz. Hükümet olarak ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımız düzenli olarak şehirlerimizi dolaşıyorlar, Malatya'ya da ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Sanayi, esnaf ve altyapı ile ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'de düzenli olarak ilimize gelerek ilçelerimizi ziyaret ediyorlar. Hızlı bir şekilde bu süreci genişleterek Ramazan öncelikli olmak kaydı ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu: Hayatını kaybeden vatandaş sayısı 48 bin 448

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sonra söz alan ve Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası hayatını kaybeden kişilerin sayısı ve uyrukları hakkında bir bilgilendirme de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Şu ana kadar nüfus idaresinin tescil ettiği deprem neden ile hayatını kaybeden vatandaş sayısı 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Vefat edenlerin içerisinde yabancı uyrukluların sayısı ise 6 bin 660 ve bunların büyük bir bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Şu anda nüfusa tescili olmayan ve kimliklendirilmesi gerek adli tıp kurumu marifetleri ile başsavcılıklarımız kanalı ile devam eden toplam kimliklendirmesi devam eden vatandaşların sayısı ise bin 615 bunların bir kısmı yine yabancı uyruklu bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 4 kişinin kimliklendirme çalışması da Malatya'da devam ediyor. Yine özellikle nakdi yardım konusunda bugüne kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak haneleri olan vatandaşlarımız 1 milyon 508 bin 108 hane müracaat etti bunun şu ana kadar 1 milyon 376 bin 947 hanesine 10 bin TL ilk ödemeler gerçekleştirildi. 356 bin 602 başvuran haneden 232 bin 894 haneye de taşınma yardımı yapıldı. Şu ana kadar 512 bin vatandaşımızda kira yardımına başvurdu değerlendirmeler yapılıyor." dedi.

433 BİN 536 ÇADIR KURULDU

Bakan Soylu açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Şu ana kadar deprem bölgesindeki vilayetlerimizde ve ilçelerimizde planlanan konteyner alanı sayısı 239, planlanan konteyner sayısı ise 115 bin 585. Şu ana kadar kurulumu biten konteyner sayısı 21 bin. Konteyner da barınmaya başlayan kişi sayısı 85 bin. AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından dağıtımı yapılan ve kurulan çadır sayısı 433 bin 536 ve çadır kent sayısı ise 354 bin Malatya'da günlük 481 bin sıcak yemek dağıtılıyor. Tüm bölgede ise 3 milyon 882 bin yani 4 milyona yakın sürekli sıcak yemek dağıtılmaktadır" açıklamasında bulundu.