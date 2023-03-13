Bakan Varank’ın acı günü! Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bakan Varank, haberi Malatya'da öğrendi. Adıyaman'a ziyaretini iptal edip Gaziantep'e giden Varank, oradan uçakla İstanbul'a geçti.
15 Temmuz'da oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit veren Ali Haydar Varank için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızları Esra Erdoğan Albayrak ile Sümeyye Erdoğan Bayraktar, milletvekilleri ve aralarında Ali Ağaoğlu ile Ahmet Nazif Zorlu'nun bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.
Bakan Varank, törende taziyeleri oğlu İlhan Yahya ile birlikte kabul etti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazı sonrası konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Dünyadaki hayatın bitmesiyle birlikte ameller de bitiyor. Dolayısıyla amellerden kaynaklanan sevaplar da. Biraz önce ifade ettiniz 3 şey diye. Onlardan özellikle evlatlarıyla ilgili kısma hepimiz şahidiz. Tüm Türkiye şahit. Önden gönderdiği İlhan hocamız, bir şehidimiz, ve hamdolsun yine arkasından da milletine hizmette sınır tanımayan Mustafa Varank kardeşimiz. Her ikisiniden de tüm evlatlarından da Allah razı olsun.
Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatını, nasıl böyle hastanedeki haliyle bile etrafına neşe saçan, ışık saçan ve umut dolu bir amcamız olduğunu, yine görüyoruz ki bu ailesine yansımış durumda. Cenabı Haktan gani gani rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle cumhurbaşkanımızın da yine tüm aileye başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum" dedi.
Ali Haydar Varank'ın cenazesi namaz sonrası Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.