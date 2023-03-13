Bakan Varank’ın acı günü! Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı

Kendisinden de Allah razı olsun. Ben şahsen Ali Haydar amcamızı rahatsızlığı döneminde de annemle aynı dönemde aynı hastaneden tanıyorum. 84 yıllık hayatını, nasıl böyle hastanedeki haliyle bile etrafına neşe saçan, ışık saçan ve umut dolu bir amcamız olduğunu, yine görüyoruz ki bu ailesine yansımış durumda. Cenabı Haktan gani gani rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle cumhurbaşkanımızın da yine tüm aileye başsağlığı dileklerini bir kez daha iletmek istiyorum" dedi.