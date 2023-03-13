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Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:05 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:18

Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Bakan Varank’ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Varank için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı. Bakan Varank, taziyeleri kabul etti.

BAKAN VARANK HABERİ DEPREM BÖLGESİNDE ALDI
Yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, depremden etkilenen yerlerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunuyordu.

Acı haberi Malatya'da aldı.

Adıyaman'da gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.



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Bakan Varank'ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı
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