Bakan Varank’ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Varank için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve çok sayıda siyasi katıldı. Bakan Varank, taziyeleri kabul etti.

BAKAN VARANK HABERİ DEPREM BÖLGESİNDE ALDI

Yapılan açıklamaya göre; Bakan Varank, depremden etkilenen yerlerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunuyordu.

Acı haberi Malatya'da aldı.

Adıyaman'da gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, uçakla Gaziantep'ten İstanbul'a geçti.





