Binali Yıldırım: 16 mart’ta liderler zirvesi toplanacak

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Devlet Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i Fatih'teki TDT Genel Sekreterlik binasında ziyaret etti.

"TÜRK DEVLETLERİ BİRLİĞİ, KARDEŞLİĞİ, DAYANIŞMAYI DÜNYAYA İLAN EDECEK"

Deprem sonrası süreçte Türk devletlerinden ve Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerden gelen yardım ve desteğe vurgu yapan Yıldırım, "Teşkilatımızın kıymeti ve önemi bu felaket günlerinde bir kez daha ortaya çıktı. Sayın Genel Sekreterin ifade ettiği gibi önümüzdeki 16 Mart Perşembe günü itibariyle aslında planlanmayan ve bu felaket sonrası Türkiyemiz ile dayanışmayı hedefleyen bir liderler zirvesi gerçekleşecek. Bir anlamda Türkiye'nin bu zor günlerinde dayanışma amacını taşıyor bu toplantı. Bu olağanüstü liderler zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Tabii buraya devlet başkanları, hükümet başkanları, Aksakallılar ve Dışişleri Bakanları, tabiatıyla Türk devletleri teşkilatından üst düzey yetkililer iştirak edecek. Burada bir kez daha, beş asıl üç gözlemci üyeden oluşan Türk devletleri teşkilatı, aralarındaki dayanışmayı, birliği, kardeşliği bütün dünyaya ilan etmiş olacaklar. Bildiğiniz gibi bir süre önce bu son zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gözlemci üye olarak teşkilatta yerini aldı. Halen teşkilatımızda üç gözlemci, beş asil üyemiz var. Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan da asıl üye olarak yerini almış durumda. Türk Devletleri Teşkilatı'nın İstanbul'da merkezi ve yeri, burada bulunduğumuz mekan. Genel sekreterimiz ve arkadaşlar da burada faaliyetlerini sürdürüyorlar. Aksakallı Türk Devletleri Teşkilatı'nın Aksakallı'nın burada çalışma yeri var. Aynı zamanda bir de Ankara'da var.

"TÜRK DÜNYASI 2040 VİZYONUMUZ, PROJEMİZ, İCRA PLANIMIZ VAR"

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallı ekibi olarak devletlerı ve halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dair çalışmalara devam edileceğini belirten Yıldırım, "Önümüzde önemli projeler var, önemli konular var. Türk dünyası 2040 vizyonumuz var. Bunun uygulama projesi var. Dört yıllık icra planımız var. Dolayısıyla, Türk Devletleri Teşkilatı'nın asıl amacı Avrasya coğrafyasında asırlardan beri devam eden Türk kültürünün ve geleneğinin gelecek nesillere daha iyi tanıtılması, yaşatılması. Ulaştırma ve lojistik başta olmak üzere, ülkeler arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve arttırılması aynı zamanda da altyapının entegrasyonunun sağlanması, kültür birlikteliğinin sağlanması dilde, işte, fikirde birlik esasının geliştirilmesi ve böylece çok büyük, 5 milyon kilometrekarelik, bir coğrafyada 300 milyona ulaşan bir topluluğa hitap eden ve dünya ekonomisine, bölgesel kalkınmaya hizmet eden, enerjinin ulaşımın geleneksel merkezi olan bu coğrafyada Türk milletlerinin, Türklerin refahını, geleceğini daha da geliştirmek için teşkilatımız var gücüyle, bundan böyle de çalışmaya devam edecek" diye konuştu. TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ise, Binali Yıldırım'ın ziyaretine yönelik mutluluğunu dile getirerek, 16 Mart'ta gerçekleştirilicek zirvenin önemine değindi.