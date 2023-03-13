CHP İstanbul’da kentsel dönüşümü engellemek için 1537 dava açtı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu mart ayı oturumunda yaptığı deprem konulu konuşmasında AK Parti döneminde yapılanları aktardı. İBB Başkanının depremi sorumluluk alanı değil reklam alanı olarak gördüğünü belirtti. CHP'nin AK Partili Belediyelerin yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek için bin 537 dava açtığını ifade etti. İBB tarafından yapılması gerekenleri de anlatan Göksu ayrıca Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verileceğini ve kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını da Hazine ve Maliye Bakanı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Mart ayı 1'inci oturumu Fatih Saraçhane'de bulunan başkanlık binasının meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda gerçekleşen oturumda söz alan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üslü meydana gelen ve 10 ili etkileyen asrın en büyük deprem afetlerinden sonra gözlerin çevrildiği İstanbul'da AK Parti döneminde ve son 4 yılda CHP döneminde depreme yönelik son 4 yılda yapılanları anlattı.

AK PARTİ DÖNEMİNDE DEPREME YÖNELİK İSTANBUL'DA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Göksu yaptığı konuşmada, "İstanbul'da AK Parti döneminde 1996 yılında kimse depremi konuşmazken Cumhurbaşkanımız deprem müdürlüğünü kurmuş, 2003 yılında Türkiye'de tek kent İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Kent Jeoloji Çalışmaları yapılmış, 1/5000'lik planlarda İstanbul'un kent jeoloji çalışmalarını bitirmişiz. İstanbul'da mikro bölgelendirme çalışmalarını, 964 mahallenin 954'ünde Avrupa yakasında 250'ye 250, Anadolu Yakasın'da da 500'e 500 bütün mikro bölgelendirme çalışmalarını bitirmişiz. Yer bilgi sistemini kurmuşuz, metrekare metrekare İstanbul'un zeminini gösteren bilgiler var. İstabul Tsunami Tehlike çalışması. Tsunami olacaksa etkilenecek olan bütün ilçelerin dalga boylarına kadar hepsi belirlendi. İstanbul Deprem Hasar analizi hepsi belirlenmiş. İstanbul Afet Risk Gösterge çalışması. Çınarcık Depremi olduğunda İstanbul bu depremi 54 saniye sonra hissetmiş. Bu sistemle 10 saniye içerisinde metro, hızlı tren kesilmesi gereken ne varsa 10 saniye içerisinde kesecek sistem kurulmuş. İstanbul erken uyarı acil müdahale sistemi, İstanbul heyelan tehlikesi, tüm mahalleri kapsayacak şekilde heyelan risk analizleri tamamlanmış hepsi İBB'nin sisteminde mevcut. Geçici toplanma ve barınma alanları hazır. Yapı güçlendirme çalışmaları. Kentsel dönüşüm çalışmaları ve kentsel dönüşüm strateji belgesi. İstanbul olası deprem kayıp analizleri. İstanbul Tsunami Tehlikesi eylem planı. İstanbul'daki kamu binalarının yüzde 92'si ya yenilenmiş ya da güçlendirilmiş" dedi.

CHP KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI ENGELLEMEK İÇİN 1537 DAVA AÇTI

CHP döneminde ise depreme karşı hayati önem arz eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik düşmanlık yapıldığını ve depremi bir sorumluluk ve icraat alanı olarak değil, reklam alanı olarak görmek olduğunu belirten Göksu, "Siz geldikten sonra maalesef kentsel dönüşüm düşmanlığı yaptınız. İlk iş olarak kentsel dönüşüm bütçesini 6 kat düşürdünüz. AK Partili belediyelerimiz tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projelerinin tamamını durdurmak için mahkemelere koşup toplam bin 537 adet dava açarak işleri geciktirdiniz. Meclise gelen bütün kentsel dönüşüm dosyalarına hayır oyu verdiniz. Dört senede üç kez Deprem Seferberlik Planı açıkladınız. Seçim vaatlerinde 5 yılda çözeriz derken, iş başa düşünce 100 yılda bitmez açıklamalarınız hep bunun bir örneği. 2021 senesinde başlattığınız İstanbul Yenileniyor Projesi kapsamında, bu zaman kadar sadece Kadıköy'de 2 ve Beşiktaş'ta ise 1 apartmanı yıktınız. Zaten size web sitesi açmak icraat olarak yetiyor. Bizim yaptırdığımız bilimsel çalışmaları 'ilçelere bölüp, çalışmaların adını farklı kaydedip, kendi çalışmanızmış gibi sunmak da bunun bir parçası.



YAPILMASI GEREKENLER

Göksu, depreme yönelik İBB tarafından yapılması gerekenleri ise şu şekilde aktardı: Yapılacak çalışmalarla ilgili Birleşmiş Milletler'in belirlediği dört temel ilke vardır. Bunlar, 'Mevcut riskleri artırmamak.' 'Var olan riskleri azaltmak.' 'Afetlere karşı eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.' 'Yani farkındalığı artırmak.' 'Riski transfer etmek."

KİRACILARIN SORUNU ÇÖZÜLECEK

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, konuşmasından sonra salı günü Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından açıklanacak bir müjdeyi de İstanbullulara duyurdu. Göksu, "Konutunu dönüştürmek isteyen her vatandaşa en az 1 milyon lira olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz 0,69 vadeyle para verilecek. Eğer ada bazında dönüşüm yapmak isteyen bir şirket olursa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şirketin ilgili kriterleri yerine getirmek kaydıyla şirkete de aynı şekilde inşaat yapım kredisi verilecek. Kiracıların sorunlarını ortadan kaldırmak için devletin yap işlet modeliyle kiralama sisteminin ayrıntılarını da sayın Bakanımız açıklayacak. Bir usul getirilecek. Detaylar yarın ya da diğer gün Maliye Hazine Bakanımız tarafından açıklanacak. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.