Fitne, fesat içinde olanlara fırsat vermeyin

Başkan Erdoğan, Samandağ Afet Koordinasyon Merkezi'nde Muhtarlar ve Kanaat Önderleri ile buluştu. Daha sonra Defne ilçesindeki konteyner kente geçen Erdoğan, buradaki sahra hastanesini ziyaret etti ve vatandaşlara seslendi. Erdoğan konuşmalarında şu mesajları verdi:Afet bölgesinin genişliğine ve yıkımın büyüklüğüne rağmen devletin ve milletin imkanlarının tamamının deprem bölgesi için seferber edildiğinden kimse şüphe etmesin. Acil ihtiyaç olan 244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasını 1 yıl içinde bitirecek planlamayla yolumuza devam edeceğiz. Samandağ'da 17 bin 331 konut inşa edilecekKatar 10 bin konteyner sözü verdi, peyderpey gönderiyorlar. Bini geldi, 4 bini yolda. 1 ay içinde 10 bine tamamlanacak. Kalıcı konutlarımızın inşasına da başladık. Bir yıl içinde 244 bin konutun, 75 bin köy evinin inşasını tamamlayaağız, Hatay ve ilçelerini ayağa kaldıracağız.Deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa etmeliyiz. Allah'ın izniyle bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini sileceğiz. Hem kalbimizle hem ziyaretlerimizle Hatay'ın yanında yer almayı sürdüreceğiz.Coğrafyamızda asırlarca oynanan oyunları artık çöpe atma, kendi oyunumuzu yazma, yönetme ve sergileme vakti gelmiştir. Fitne ve fesat içinde olanlara kulak asmayın. Birliğimize, kardeşliğimize halel getirerek bizi deprem yaralarını sarma çabalarımızdan uzaklaştırmak isteyenlere fırsat vermeyin.Erdoğan ve Bahçeli, Antakya'daki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulundu. Buradaki depremzedeleri ziyaret eden iki lider, çocuklarla yakından ilgilendi.