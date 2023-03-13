Hocamızın kemikleri sızlıyor

6'lı masa koalisyonunda yer alan Sadet Partisi'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak seçilmesine onay vermesi Milli Görüş'e gönül veren vatandaşların büyük tepkisine neden oldu. Erbakan ve Milli Görüş sevdalıları, Temel Karamollaoğlu'nun Erbakan'ın Saadet Partisi'ni temsil etmediğini söyledi. Avrupa Milli Görüş'ten mezuniyet gezisi için gelen Belçika İbni Sina İmam Hatip Lisesi öğrencileri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın mezarı başında dua etti. Milli Görüş'e gönül verenler tepkilerini şöyle dile getirdi:Erbakan'ı hapise atmaya çalışan HDP destekli CHP'ye destek veren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Erbakan'ın Saadet Partisini temsil etmiyor. Karamollaoğlu, "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" sözleriyle Milli Görüş'ten çıktığını ilan etmiş oldu. Karamollaoğlu, Milli Görüş tabanının CHP'ye oy vermeyeceğini bilmiyor mu? Erbakan Hoca asla Türkiye'nin başına bir CHP'li getirme operasyonuna dahil olmazdı, 6'lı masada asla yer almazdı. O masaya hizmet edenler Saadet Partisi'ni temsil etmiyorlar. Teröristlere destek verilir mi? Milli görüşün tabanı CHP'ye oy vermez.Milli Görüşçüler olarak davamız belli. Cumhurbaşkanımızla ters düşmemize rağmen bizi temsil eden sadece o kaldı. Allah bu ülkeyi düşmanlık besleyen güçlere fırsat vermesin. Hocamız hiçbir zaman bunlara meyil etmezdi.Milli Görüşçüler de bu yanlış yoldan mutlaka geri dönecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verecektir.