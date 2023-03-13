İstanbul Emniyeti’nde beş atama

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde ara atamalar yapıldı. Geçmişte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan ve başarılı operasyonlara imza atan Personel Şube Müdürü Serdar Örs, yeniden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu. Strateji Geliştirme Şube Müdürü Nuriye Okyay ise Personel Şube Müdürü oldu. Personel Şube Müdürü olarak asaleten atanan Nuriye Okyay, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü görevine de vekaleten devam edecek. 20 günü aşkın süredir deprem bölgesinde gönüllü olarak ve fedakarca görev yapan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kadrosundaki emniyet müdürlerinin arasında yer alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Korkmaz da Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürü olarak atandı. Asayiş konularında başarılı çalışmalarıyla bilinen İstanbul Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Kıvanç Taşçı ise Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürü olarak atandı. Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürü olan, sokak suçlarına yönelik uzmanlığıyla bilinen ve bir dönem Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yapan Mesut Döner de Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.