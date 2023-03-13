İstiklal Marşı 102 yaşında

İstiklal Marşı'nın kabulünün 102'inci yıl dönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen törene Vali Ali Yerlikaya'nın yanısıra il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşı'nın okunmasının ardından başta Ersoy olmak üzere şehitlerin ruhu için Kuran-ı Kerim okundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını rahmetle andı. Erdoğan, paylaşımında, "Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, saygıyla, şükranla yad ediyorum" ifadesini kullandı.