Kolonları kesildiği iddia edilen spor salonuna ait skandallar bitmiyor: ‘Açılış İzin Belgesi’ olmadığı ortaya çıktı





SAVCILIK SORDU, GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ CEVAPLADI: 'AÇILIŞ İZİN BELGESİ' BULUNMAMAKTADIR

Tanık M.K.'nin beyanında, havuza ait görüntüleri sunduğu soruşturma dosyasına Diyar Galeria B blokunun depremde yıkılma anına ait yeni görüntüler de eklendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazarak soruşturmaya konu spor salonu ile ilgili bilgileri istedi. Soruşturma dosyasına konulan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından cevaben gönderilen yazıda, "Diyarbakır Galeria İş Merkezinde faaliyet gösteren Bluezone ve Colesium isimli spor salonlarının Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı il müdürlüğümüzce 'Açılış İzin Belgesi' verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



ENKAZDA ÖLEN AVUKATIN MARKET İŞLETMECİSİYLE DAVALI OLDUĞU İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Galeria'nın B blokunda annesi, babası ve kız kardeşiyle birlikte enkazda hayatını kaybeden avukat Serhan Özdemir'in, B blokun altında bulunan marketin kolonlarını kestiğine dair iddialar istikametinde adli müracaatı olduğuna dair iddiaların da araştırıldığı soruşturma dosyasında CİMER'e, Diyarbakır Valiliği'ne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı'na ve Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'ne "iddialar hakkında herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvuruları olup olmadığı yönünde bilgi verilmesi istendi. İddialara ilişkin gelen cevabi yazılarda, 'söz konusu işyeri ve kişiler ile ilgili olarak herhangi bir ihbar, şikayet ve müracaat başvurusunun bulunmadığı' bildirildi.

B bloku tamamen yıkılan ve D blokunun ise bir kısmının yıkılarak 89 kişinin yaşamını yitirdiği Diyar Galeria iş merkezi ve bloklarına ait soruşturma çerçevesinde "yapım kusurları ve kolon kesme" iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin ve işletmecilerin de bulunduğu 11 zanlı "olası kastla öldürmek" suçundan tutuklandı, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.