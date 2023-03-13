Konyalı Gazi 6’lı koalisyona ateş püskürdü: HDP ile bir araya gelenin, HDP’den farkı yoktur

HDP ile kim bir araya gelirse bizim için HDP'den farkı yoktur. Dün nerede duruyorsak, bugün de oradayız. Milletin iradesinin bir partiye muhtaç edilmesi de düşündürücüdür. HDP'nin bulunduğu yerde Atatürk ilke ve inkilaplarından söz etmek imkansız hale gelir. Bu nedenle bir gazi olarak kan düşmanlarınıza oy vermemiz beklenmesin" dedi.