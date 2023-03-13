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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce

ANKARA
Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce
Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayını belirledi. Genel Başkan Muharrem İnce, oy birliği ile cumhurbaşkanı adaylığına seçildi. Parti Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan seçimin ardından parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Sayan, Memleket Partisi olarak cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Genel başkan Muharrem İnce'nin doğrudan parti üyeleri ve üye olmaya hazırlanan memleket sevdalıları tarafından cumhurbaşkanı adayı seçildiğini vurgulayan Sayan, 105 bin 106 kişinin seçimde oy kullandığını aktardı.
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Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce
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