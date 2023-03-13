Milli Gazete’nin et haberi yalan çıktı

İstanbul Arnavutköy ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde daha önce çalışan Sinan A. okulda çalıştığı dönemde alamadığı mesai ücretlerini alamayınca 4 Mart'ta gece 23.40 sıralarında daha çalıştığı dönemde temin ettiği anahtarla okulun mutfağına girdi. Burada bulunan değeri yaklaşık 15 bin TL'yi bulan etleri çaldı. Hırsızlığın ortaya çıkmasıyla çalışma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca "Nitelikli Hırsızlık" suçundan soruşturma başlattı. Polis ekipleri Sinan A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

ESKİ ÇALIŞTIĞI OKULU SOYDU

"Sinan A.'nın ifadesinde okulun mutfak bölümünde çalıştığı tarihlere ilişkin alacağı mesai ücretinin olduğunu, aldığı etleri sokak hayvanlara verdiğini, eylemi şirketten alacağı olması nedeniyle sinirle ve alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söyledi. Olayla ilgili şüpheli 7 Mart'ta "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan adli mercilere sevk edildi.

MİLLİ GAZETE HABERİ ÇARPITTI

Ancak Millet İttifakı'nın üyelerinden birisi olan Saadet Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Milli Gazete, yaşanan hırsızlık olayını et fiyatlarının yüksekliğine bağladı. Gazete manşetten yayınladığı haberinde şüphelinin okuldan alacaklı olmasına ve olay sonrasında çaldığı etleri sokak hayvanlarına yedirdiğini itiraf etmesini ise görmezden geldi.