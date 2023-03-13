Muharrem İnce adaylığını açıkladı, CHP tutuştu: Gürsel Erol’dan dikkat çeken çağrı

MUHALEFETTE 'OYLAR BÖLÜNDÜ' PANİĞİ

Muharrem İnce'nin adaylığını ilan etmesi muhalefet kanadında büyük rahatsızlık yarattı. 'Oylar bölündü' yorumuna neden olan bu gelişme özellikle CHP'de büyük paniğe neden oldu. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konuk olduğu programda Muharrem İnce'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Erol, İnce'nin adaylıktan çekilmesini beklediklerini söyledi, "Muharrem İnce'nin, Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilmesini bekliyoruz. Akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum." ifadelerini kullandı.