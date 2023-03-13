PKK’dan 6’lı Masa’ya destek: Üstünüze düşeni yapın!

PKK elebaşı Mustafa Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek verdi.Terör örgütüne yakın TV kanalında konuşan Karasu "Askeri darbeler döneminden daha fazla yürütülen bir savaş var. Böyle bir durumda tabi 6'lı masaya bir ilgi oldu, umut da yarattı. İktidardasın gideceksin yani... 'Sanki sınırda herkes Türkiye'ye savaş açmış' Sen savaş açtın sen saldırıyorsun. Ne diyorlar 'Son terörist kalmayana kadar yok edeceğim' diyor. Ne zaman bırakır? Türkiye'deki bu soykırımcı politika zihniyet kırılırsa o zaman değişir. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) çok önemlidir" ifadelerini kullandı.6'lı koalisyon ve HDP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Karasu şöyle konuştu:Şu da bir gerçek 'AK Parti ve MHP'ye karşı en büyük mücadeleyi biz verdik. AK Parti ve MHP ittifakı yıprandıysa bu konuda HDP ne yapacak yani... AK Parti ve MHP ittifakını düşürmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Tek istedikleri reddecekleri bir aday olmasın.Zaten açıklama yaptılar. 'Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz' dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. Birlikte hareket ederlerse, yoğun çalışırlarsa AK Parti ve MHP iktidarının düşmesinde belirleyici rol oynayacaklardır. Motor rol oynayacaklardır.