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Giriş Tarihi: 14.3.2023 09:02

6 ilde örgütlü dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Daha önce operasyon yapılan şahısları çeşitli sebeplerle ikna ederek para göndermesini sağlayan dolandırıcılara operasyon düzenlendi. 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
6 ilde örgütlü dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör ve Örgütlü Suçlar bürosu tarafından "Örgütlü şekilde gerçekleştirilen Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan yürütülen dosya kapsamında İstanbul Asayiş Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince daha önceden yapılan operasyon sonrasında mağdur şahısları çeşitli sebeplerle ikna edilerek banka hesaplari üzerinden para gondermek suretiyle dolandırdıkları anlaşıldı.

11 HESAPÇI YAKALANDI

Banka hesapları kullanılan "hesapçı" şahısların alınan ifadeleri ile yapılan araştırmalar sonucunda örgütün üst yapısı ve diğer hesapçıların tespiti amacıyla yapılan 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından 13 şüpheli şahıs tespit edildi. 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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6 ilde örgütlü dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı
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