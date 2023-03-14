6 Şubat-12 Mart arasında 14 bin deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, asrın felaketi olan 6 Şubat'taki depremlerle ilgili yeni bilgileri paylaştı. Özener, 6 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasında bölgede toplamda 14 bin 89 depremin meydana geldiğini açıkladı. Ana deprem ve artçı depremlerle ilgili istatistik bilgilerini de paylaşan Özener'in paylaştığı verilere göre, depremin yaşandığı 6 Şubat günü toplamda 567 deprem yaşandı. Depremin ikinci günü olan 7 Şubat'ta 607 deprem meydana gelirken, 8 Şubat'tan itibaren deprem sayıları zaman zaman artsa da genel olarak düşüş eğilimine girdi. 12 Mart günü ise toplamda bölgede 150 deprem meydana geldi. Özener, 592 depremin 4 ve üzeri, 38 depremin 5 ve üzeri, 3 depremin ise 6 ve üzeri büyüklükte olduğunu bilgisini verdi.