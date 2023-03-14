6’lı masa EYT’iılerin emekli maaşını ödeyemez

AK Parti Genel Baskan Yardımcısı Nurettin Canikli, 6'lı Masa'nın uygulamayı planladıgı para politikasıyla ilgili degerlendirmede bulundu. Canikli, programın nasıl bir yıkım meydana getirecegini idrak edemedigini belirterek, "Mutabakat metninden yola çıkarak, bir IMF programı uygulayacagı dikkate alınırsa yatırım harcamaları, sosyal harcamalar ve sosyal güvenlik harcamalarından kesinti yapacagı sonucuna ulasırız. Uygulanacak yüksek faiz politikasına baglı olarak, artan faiz harcamaları nedeniyle 2023 yılında yatırım harcamaları, fakir fukaraya aktarılan sosyal harcamaları ve emekli maasları için SGK'ya aktarılan sosyal güvenlik harcamalarından kesinti yapacaktır. EYT'lilerin emekli maaslarını ödeyemeyecektir" degerlendirmesini yaptı.Açıklanan programla depremzedelerin kalıcı konutları 10 yılda dahi tamamlayamayacaklarını ifade eden Canikli, "Kentsel dönüşüm çerçevesinde dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun finansmanı ise 6'lı Masa'nın para politikası ile hayal olmaktan öteye geçemez" açıklamasını yaptı. Mutabakat metninin ekonomiyle ilgili bölümünde en dikkat çekici önerilerin para politikasıyla ilgili olduğunu kaydeden Canikli, "Vaatleri 6'lı Masa'nın 'pozitif reel faiz politikası'na geçeceğini ve mevcut 'negatif reel faiz politikasının' terk edileceğini açıkça gösteriyor. Bu noktada sadece Kur Korumalı Mevduat'ın kaldırılması konusuna değinmek yeterli ve uygun olacaktır. 6'lı Masa iktidara gelir gelmez Kur Korumalı Mevduat hesabı açılmasını durduracaklarını ve hesabı tasfiye edeceklerini açıklamaktadır. Sistem uygulamadan kaldırıldığında, Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki paranın tamamı dövize yönelecek, doların fiyatı patlayacaktır" yorumunu yaptı.