7 blok ve 204 bağımsız birim yıkılıyor, yerinde dönüşüm başlıyor

Eyüpsultan'da saçak parseller olarak adlandırılan Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahallelerinde bulunan 6 bin 500 konut için 'Yerinde Dönüşüm' adıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in girişimleriyle, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap Mahallelerinde bulunan 44 siteyi kapsayan saçak parseller adıyla tanımlanan alanda imar planı ve tapusu bulunan parsellerdeki yapıların dönüşebilmesi konusunda yıllardır yaşanan sorun plan notu değişikliği yapılarak çözüme kavuşturuldu. Bu şekilde 44 sitenin bulunduğu alanda müteahhit-vatandaş işbirliği ile yaklaşık 6 bin 500 bağımsız birimin dönüşümü sağlanacak. Maliye Blokları ve Didem Sitesi'nin ardından Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Sitesi'nde yerinde dönüşüm çalışması yapılacak. 15 Mart Çarşamba günü 7 blok ve 204 bağımsız birim yıkılacak, yerinde dönüşümle birlikte yaklaşık 384 bağımsız birim yapılacak.