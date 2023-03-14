AK Parti’de adaylık başvuruları başladı

YSK'nın14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için süreci başlatmasının ardından siyasi partiler de çalışmaları hızlandırdı.Bu kapsamda AK Parti'de aday adaylığı başvuruları dün başladı. Üç dönemden fazla milletvekilliği yapanlar da aday adayı olabilecekler.AK Parti, bu seçimde başvuru ücreti yerine AFAD'a bağış yapılmasını istiyor. Bağışlar da üç kategoride belirlendi.Erkek aday adayları 20 bin lira, kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adayları 10 bin lira ve engelli aday adayları 5 bin lira AFAD'ın Deprem Yardım Kampanyası'na bağış yapacaklar.Başvuru esnasında aday adaylarından 6 maddeden oluşan milletvekili taahhütnamesini imzalaması talep ediliyor./ ANKARABaşvuru esnasında aday adaylarından 6 maddeden oluşan milletvekili taahhütnamesinde "Seçim çevresinde ikamet etme, TBMM ve parti çalışma usul ve esaslarına uyma, TBMM'nin çalışmadığı veya partice başka bir görevlendirmede bulunulmadığı hallerde seçim çevresinde bulunma, seçim çevresinde şehir ve teşkilatla ilgili sorumlulukları yerine getirme, seçmenle 'gönül birlikteliği' kurma, "Türkiye Yüzyılı" inşasında var güçle çalışma gibi konularda taahhüt verilmesi isteniyor.