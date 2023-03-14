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Giriş Tarihi: 15.3.2023 00:26

Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ve Tunus'un yeni Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile ayrı ayrı telefonda görüştü

AA
Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'e, Norveç'in, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası destek ve dayanışması için teşekkür etti.

Görüşmede, NATO genişlemesinin, İstanbul Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasının, Afganistan ve Somali'deki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Çavuşoğlu ayrıca, Tunus'un yeni Dışişleri Bakanı Ammar ile de tebrik amaçlı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Bakan Ammar'a Tunus'un depremler sonrası destek ve dayanışması için teşekkür etti.

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Bakan Çavuşoğlu, Norveç ve Tunuslu mevkidaşlarıyla görüştü
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