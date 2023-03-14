Başkan Erdoğan 26. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne mesaj gönderdi

Erdoğan, zirvenin, millet olarak insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle sarsıldığımız bir dönemde gerçekleştiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi, 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi. 48 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu depremlerde ülkemiz ekonomisi çok ciddi yara aldı. Depremin ilk anından itibaren başlattığımız seferberliği iş dünyamızın destekleriyle de farklı alanlarda devam ettiriyoruz."

Başkan Erdoğan, bir yıl içerisinde altyapısı ve üstyapısıyla yıkılan tüm şehirleri yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini vurguladı. Bu süreçte devletin ilgili kurumlarının yanı sıra iş dünyasına da çok önemli görevler ve sorumluluklar düştüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: