Depremde ölenlerin sayısı 48 bin 448’e ulaştı

İçişlerİ Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'tan bu yana kadar Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 48 bin 448 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde depreme ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından 2 bakan, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verip genel durumu anlattı. Bakan Soylu, "6 Şubat'tan bu yana kadar Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 48 bin 448 olduğunu belirtmek isterim. Vefat edenler içerisinde yabancı uyruklu sayı 6 bin 660. Bunların büyük bölümü Suriyeli kardeşlerimiz. Şu anda kimliklendirmesi devam eden sayı ise 1615. Bunların bir kısmı yine yabancı uyruklu, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız. 4 kişinin de kimliklendirme çalışması Malatya'da devam etmektedir" diye konuştu. Soylu, "Özellikle nakdi yardım konusunda bugüne kadar az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkık veya acil yıkılacak 1 milyon 508 bin 108 hane müracaat etti. Bunların şu ana kadar 1 milyon 376 bin 947 hanesine 10 bin liralık ilk ödemeler gerçekleştirildi. 356 bin 602 başvuran haneden 232 bin 894 haneye de taşınma yardımı yapıldı. Şu ana kadar 512 bin vatandaşımız da kira yardımına başvurdu, değerlendirmeler yapılıyor. Planlanan konteyner alanı sayısı 239, konteyner sayısı ise 115 bin 585. Şu ana kadar kurulumu biten konteyner sayısı 21 bin. Konteynerde barınmaya başlayan kişi sayısı 85 bin. AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından dağıtımı yapılan ve kurulan çadır sayısı 433 bin 536. Çadır kent sayısı ise 354. Malatya'da günlük 481 bin, tüm bölgede ise 3 milyon 882 bin, yani 4 milyona yakın sürekli sıcak yemek dağıtılıyor" dedi.